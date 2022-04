Árbitro para jogo do Alemão para jogador fazer desjejum após Ramadã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Augsburg e Mainz 05, pelo Campeonato Alemão, teve uma pausa não programada. O árbitro, Matthias Jollenbeck, interrompeu a partida para que Moussa Niakhaté pudesse fazer seu desjejum depois do término do Ramadã -jejum diário entre o nascer e o pôr do sol feito por muçulmanos, que inclui a não ingestão de água; neste ano será de 1º de abril a 1° de maio.

Essa situação aconteceu na última quarta-feira (06) e foi a primeira vez na história da Bundesliga que partida é pausada pela arbitragem por esse motivo.

O confronto válido pela 26ª rodada do Alemão foi paralisado aos 20 minutos do segundo tempo. Com isso, Niakhaté foi até a sua área e o goleiro Robin Zentner lhe deu uma garrafa de água e outros suplementos líquidos.

A medida havia sido liberada pela Federação Alemã recentemente. Lutz Michael Fröhlich, diretor geral de comunicações do Comitê de Arbitragem da Alemanha, disse que "apoiamos nossos árbitros, permitindo tais pausas para hidratação durante o Ramadã, a pedido dos jogadores".

Apesar de ter conseguido desjejuar, a equipe de Niakhaté foi derrotada pelo Augsburg por 2 a 1.