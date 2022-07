Nascida na Rússia, mas defendendo Cazaquistão, Ribakina é campeã de Wimbledon

O favorito Djokovic, atual número três do mundo, busca sua sétima conquista em Wimbledon e pode alcançar seu 21º título em Grand Slams, se aproximando dos 22 do recordista Rafael Nadal.

A vitória cria um incômodo para a organização de Wimbledon no ano de comemoração do centenário de sua quadra central. Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, entregou o troféu à Ribakina. Especula-se que o banimento de atletas da Rússia e de Belarus tenha sido motivado também para evitar que um membro da família real britânica premiasse atletas desses países.

