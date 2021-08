'Não quero sair daqui sem um ouro', avisa Isaquias Queiroz

Antes de Tóquio-2020, o atleta afirmou que desejava ser o maior atleta olímpico da história nacional —tem duas pratas e um bronze obtidos no Rio-2016. Com o resultado, no entanto, não será nesta edição das Olimpíadas que ele alcançará os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, cada um com cinco medalhas.

A prova em questão é a C-1000, na qual levou a prata na Rio-2016. Ele é um dos favoritos para ficar com a primeira colocação. O canoísta afirmou que vai conversar com o treinador e que não atravessou o mundo para ficar sentado se lamentando.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Isaquias Queiroz já virou a página. Minutos após ficar na quarta colocação na prova C2 1000 m de canoagem e chorar com a ausência do pódio, nesta terça-feira (3), o brasileiro já focava na prova individual em que é um dos favoritos para a medalha de ouro.

