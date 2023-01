Nadal tem raquete 'furtada' e bate Draper na estreia em Melbourne

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Jack Draper, número 38 do mundo aos 21 anos, chegou para disputar seu primeiro Australian Open cheio de moral, até cotado por alguns para protagonizar uma grande zebra já na primeira rodada. Seu adversário, o atual campeão do torneio, chegou queixando-se de falta de confiança, vindo de duas derrotas consecutivas na United Cup. Rafael Nadal teve, de fato, altos e baixos - e até uma raquete "furtada" por engano - mas esbanjou forma física enquanto o desafiante, 15 anos mas jovem, teve cãibras a partir do terceiro set. No fim, por 7/5, 2/6, 6/4 e 6/1, o espanhol de 36 anos, atual número 2 do mundo, avançou à segunda rodada em Melbourne pela 17ª vez na carreira.

Nadal segue, assim, com chances de ampliar seu recorde de títulos de slam em simples. Em busca da 23ª taça do tipo, o veterano de 36 anos terá pela frente um americano. Seu rival sairá do confronto entre os compatriotas Brandon Nakashima (#49, 21 anos) e Mackenzie McDonald (#65, 27 anos).

O jogo

O primeiro set foi parelho, com os dois confirmando os saques com facilidade e poucas chances de quebra. Rafa, que vencia seus games com mais tranquilidade, teve sua primeira chance de quebra no oitavo game, mas desperdiçou errando uma devolução. Draper venceu apenas quatro pontos no saque do veterano, mas três deles vieram no 11º game, quando Rafa precisou sacar em "iguais". O espanhol, porém, elevou seu jogo na reta final. Confirmou o saque e, graças a dois forehands vencedores na paralela, chegou a mais um break point, que também era set point. Desta vez, o campeão foi implacável. Alcançou uma curtinha de Draper e disparou um forehand cruzado que o britânico não conseguiu alcançar. Game e primeiro set, Nadal: 7/5.

O único "susto" de Rafa no primeiro set aconteceu quando um boleiro, por engano, levou uma de suas raquetes para ser encordoada. Quando percebeu, o espanhol avisou o árbitro, que usou o telefone para localizá-la. O jogo ficou paralisado por alguns minutos, mas Nadal levou a situação com bom humor e riu quando precisou explicar a Draper o que tinha acontecido. Veja no vídeo acima.

O segundo set foi bem diferente. Draper passou a devolver melhor, exigindo mais nos games de serviço de Nadal. O espanhol, por sua vez, foi menos consistente, somando 14 erros não forçados no set. O britânico aproveitou, sobretudo no começo da parcial, e somou duas quebras, abrindo 4/0. Depois disso, apenas confirmou seu serviço, vencendo 71% dos pontos com o primeiro saque, até fazer 6/2, igualando a partida.

CÃIBRAS MUDAM O JOGO

Parecia que Nadal teria problemas sérios para avançar no torneio, mas Draper começou a ter problemas físicos já no segundo game do terceiro set, e isso se refletiu no nível de jogo do britânico. No quarto game, Jack cometeu duas duplas faltas, e uma delas significou a quebra que deu 3/1 de vantagem ao veterano. O jovem de 21 anos pediu atendimento médico e, com cãibras cada vez mais evidentes, recebeu massagem na coxa direita enquanto comia uma banana.

Rafa parecia ter o jogo na mão, mas voltou a errar mais do que o normal e cedeu a quebra de volta, vendo Draper sair de 1/4 para igualar o placar em 4/4. Na reta final do set, contudo, a experiência do veterano levou a melhor. Depois de confirmar o saque e abrir 5/4, o espanhol quebrou o britânico, fez 6/4 e abriu 2 sets a 1.

Depois de seguidas massagens e uma ida ao banheiro antes do quarto set, Draper começou bem a parcial, quebrando o saque de Nadal, que continuava oscilando entre pontos espetaculares e erros bobos. A reação do britânico, porém, durou pouco. Rafa devolveu a quebra em seguida, e Jack voltou a sentir dores no quarto game. O espanhol aproveitou, somou outra quebra e abriu 4/1 quando confirmou seu serviço mais uma vez. Depois disso, não houve mais nada que Draper conseguisse fazer.