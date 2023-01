Iga brilha nos momentos importantes e supera alemã na estreia em Melbourne

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Quando entrou na Rod Laver Arena para fazer sua estreia nesta edição do Australian Open, a número 1 do mundo, Iga Swiatek, sabia que sua vida não seria fácil. De fato, não foi. A polonesa passou por momentos delicados diante da alemã Jule Niemeier (22 anos, #69 do mundo) e precisou salvar dois break points para evitar um problema maior no set inicial. Iga fez mais do que isso. Brilhou nos momentos importantes e triunfou por 6/4 e 7/5 para conquistar uma vaga na segunda rodada em Melbourne.

Foi a segunda vez que Iga enfrentou Niemeier, e o duelo anterior foi ainda mais duro. Nas oitavas de final do US Open do ano passado, a alemã venceu a primeira parcial por 6/2 antes de ver a favorita virar e vencer as parciais seguintes por 6/4 e 6/0.

Atual campeã de Roland Garros e do US Open, a número 1 do mundo tenta seu primeiro título em Melbourne. Sua caminhada vai continuar na quarta-feira, quando Iga vai encarar a a colombiana Camila Osirio. A sul-americana estreou no torneio com vitória por 6/4 e 6/1 sobre a húngara Panna Udvardy.

O JOGO

Desde os primeiros games, Niemeier causou problema para Iga com suas boas e agressivas devoluções de saque. Posicionada sempre perto da linha de base, a alemã tentava colocar a número 1 na defensiva toda vez que enfrentava um segundo serviço. Como Swiatek teve apenas 56% de aproveitamento de primeiro saque, Niemeier teve muitas chances de pressionar. O sétimo game fo crucial, e Iga precisou salvar dois break points. No primeiro, soltou uma esquerda vencedora. No segundo, viu a rival cometer um erro não forçado.

A número 1 só conseguiu a quebra que precisava no décimo game, quando Niemeier cometeu mais dois erros não forçados e precisou sacar em 15/40. A alemã salvou-se no primeiro ponto, mas outra falha não forçada deu a quebra e o set para Iga: 6/4.

A dinâmica do confronto mudou pouco no segundo set, mas o plano de Niemeier deu certo desta vez, quando ela disparou ua devolução vencedora para quebrar o saque de Iga no primeiro game da parcial. Jogando na frente e sacando bem, Jule manteve a dianteira até o décimo game, quando sacou para fechar o set. Foi aí que, mais uma vez, a polonesa brilhou. Partindo para o ataque e comandando os ralis, Iga finalmente conseguiu a quebra e a igualdade: 5/5. Com o momento a seu favor, Iga aproveitou. No 12º game, disparou duas devoluções vencedoras, colocou Niemeier contra as cordas e chegou à quebra decisiva. Game, set, match, Swiatek: 6/4, 7/5.