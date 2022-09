Nadal saca mal e tomba nas oitavas do US Open diante de um inspirado Tiafoe

SÃO PAULO/SP - À exceção do triunfo sobre o freguês Richard Gasquet, Rafael Nadal vinha deixando a desejar no US Open. Saiu atrás no placar em duas partidas, teve dificuldades para confirmar o serviço, empilhou duplas faltas e até no fundo de quadra esteve aquém do tênis de altíssimo nível que costuma mostrar nos slams. Nesta segunda-feira (5), nas oitavas de final, a conta chegou. Diante de um inspirado Frances Tiafoe (24 anos, #26 do mundo), que impôs um jogo agressivo e esteve muito bem no saque durante quase todo o confronto, Rafa lutou, mas não impediu a derrota. Por 6/4, 4/6, 6/4 e 6/3, o tenista da casa triunfou e avançou às quartas de final de um slam pela segunda vez na carreira.

O resultado também aumenta as chances de o tênis masculino ter Carlos Alcaraz ou Casper Ruud como número 1 do mundo na próxima segunda-feira (12). Se apenas um dos dois alcançar a final em Nova York, quem estiver lá garantirá sua chegada ao topo do ranking. Se ambos forem à decisão, o vencedor será o novo número 1. No entanto, se Alcaraz e Ruud perderem antes da final, Nadal será o líder do ranking.

O próximo adversário de Tiafoe no US Open será o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 9, que triunfou sobre o britânico Cameron Norrie nesta segunda-feira: 6/4, 6/4 e 6/4. Tiafoe e Rublev já se enfrentaram duas vezes no circuito, com uma vitória para cada lado. No US Open do ano passado, na terceira rodada, Tiafoe levou a melhor em cinco sets.

Como aconteceu

Assim como nas duas primeiras rodadas, Rafael Nadal não fez um bom começo e teve problemas para ganhar pontos com seu primeiro serviço. Ainda assim, manteve o jogo parelho até o sétimo game. Foi aí que Tiafoe encaixou duas grandes devoluções. A segunda delas lhe valeu a quebra que decidiu o primeiro set. Nadal ainda pressionou o americano no oitavo game, mas Tiafoe brilhou para sair de 0/30 e confirmar o serviço após três igualdades. Dois games depois, o tenista da casa confirmou o serviço outra vez e fechou o set em 6/4.

Rafa terminou o primeiro set somando nove erros não forçados e apenas 61% dos pontos vencidos com o primeiro serviço. O espanhol pediu atendimento médico e foi tratado fora da quadra, o que deixou o jogo paralisado por cerca de nove minutos.

O segundo set começou bem melhor para o veterano, que reduziu seu número de erros não forçados (apenas quatro em todo o set) e passou a vencer quase todos os pontos com o primeiro serviço (92% na parcial). Nadal, contudo, não conseguia ameaçar o serviço de Tiafoe, que chegou até o décimo game do segundo set sem ceder break points. No entanto, depois de um slice que saiu por pouco e um golpe de vista equivocado, o americano se viu sacando contra dois set points (15/40). Tiafoe salvou-se do primeiro indo ao ataque, mas cometeu uma dupla falta (o segundo saque saiu por milímetros, veja no tweet abaixo) na sequência e perdeu o set: 6/4.

Tiafoe não sentiu o baque e continuou fazendo uma grande partida, agredindo sempre que possível e sem deixar Nadal à vontade do fundo de quadra. No sétimo game do terceiro set , o americano conquistou mais uma chance de quebra e não desperdiçou. Com uma esquerda vencedora na paralela, faturou o game e abriu 4/3. Desta vez, Frances não vacilou na reta final. Sacando para o set, até cometeu uma dupla falta, mas disparou duas direitas vencedoras e um ace para fazer 6/4 e abrir 2 sets a 1.

O quarto set começou com Nadal pressionado mais uma vez, mas, desta vez, Rafa se salvou de um break point com um belo segundo serviço e, na sequência, jogou dois pontos perfeitos. Pouco depois, Tiafoe finalmente vacilou. Cometeu uma dupla falta, errou um voleio fácil e cedeu dois break points. No segundo, Nadal agrediu com a devolução e, duas bolas depois, fez um forehand indefensável que lhe deu a quebra e a vantagem por 3/1.

Os problemas da Nadal com o saque, porém, continuavam. Depois de acertar apenas 48% de primeiros saques no terceiro set, Rafa seguiu abaixo de 50% no quarto set. Além disso, cometeu duas duplas faltas no quinto game, viu Tiafoe disparar outra devolução incrível e perdeu o saque mais uma vez. Nadal ainda teve dois break points no sexto game, mas perdeu duas disputas do fundo de quadra, e o americano igualou a parcial em 3/3. Foi a última chance do veterano. Sacando mal e empilhando duplas faltas (oito neste momento), Rafa foi quebrado outra vez no sétimo game. Tiafoe, então, confirmou o serviço para abrir 5/3 e completou o serviço pouco depois, com mais uma quebra.