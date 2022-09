Jogando na Vila Belmiro, Goiás vence o Santos

São Paulo/SP – Em partida que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Goiás venceu o Santos em jogo realizado em casa, na Vila Belmiro, São Paulo. Com esse resultado, o Goiás, com 35 pontos, fica em 9º lugar, à frente do time paulista, que está em 10º, com 34 pontos.

O Goiás abriu o placar cerca de 3 minutos após o início da partida, furando a defesa do Santos com gol de Pedro Raul, que voltou a vazar a defesa santista aos 15 minutos da etapa final. Jogador do Goiás, Pedro Raul é o artilheiro com 14 gols na competição.

O Santos fez seu único tento aos 9 minutos da etapa final, em lance controverso e perdeu oportunidades durante o jogo, onde teve cerca de 20 tentativas de bola a gol. Aos 44 do 2º tempo, perdeu nova oportunidade de empatar em cobrança de falta.