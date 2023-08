Nacional perde para o Bahia de Feira e sai em desvantagem nas oitavas da Série D

Com a derrota, o Nacional agora precisa de uma vitória por pelo menos três gols de diferença no jogo de volta para avançar sem necessidade de pênaltis. A partida decisiva está marcada para o próximo sábado (19), no estádio da Colina, em Manaus, às 15h (horário local).

Manaus/AM - O Nacional foi até Feira de Santana (BA), acabou derrotado pelo Bahia de Feira por 2 a 0, na nessa segunda-feira (14), na Arena Cajueiro, e saiu em desvantagem no duelo válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda na primeira etapa, Paulinho e Toni Galego marcaram os gols que deram a vitória ao Tremendão.

