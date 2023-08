Bragantino arranca empate em casa, e Vasco segue na vice-lanterna

Já o Cruzmaltino está na vice-lanterna, com 13. O Vasco amarga a 19ª posição, mas tem um jogo a menos e ensaia uma reação na segunda metade do Brasileirão.

Gustavinho deixou tudo igual pouco antes do intervalo. Nos acréscimos, o atacante de 19 anos fez o seu primeiro tento no campeonato.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino dominou, mas saiu atrás e só empatou com o Vasco por 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

