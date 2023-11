Nacional FC anuncia volante Esdras, ex-Inter de Lages-SC, como terceiro reforço para o Barezão 2024

Manaus/AM - O Nacional FC anunciou nesta quinta-feira (23), a terceira contratação para o Campeonato Amazonense de 2024. Trata-se de Esdras, volante de 25 anos, que atuará pela primeira vez no futebol amazonense na carreira e chega após defender o Inter de Lages na segunda divisão catarinense.

Com passagens pelas bases de Palmeiras, Corinthians e Fortaleza, Esdras vem do Inter de Lages, onde participou da campanha de acesso à elite estadual do próximo ano. O atleta também atuou por clubes como Picos-PI, Grêmio Pague Menos-CE, Santa Helena-GO, Cordino-MA, Corisabbá-PI, entre outros.

"Minha carreira é baseada na minha vida, muita luta e resiliência. Estou muito feliz e motivado para jogar o amazonense, um novo mercado, uma nova oportunidade e irei agarrar com unhas e dentes. Vontade, força, determinação e trabalho não vão faltar da minha parte", disse Esdras.

A apresentação do elenco vai ocorrer no início de dezembro. O clube busca um novo treinador após João Carlos Ângelo alegar problemas de saúde na família e desfazer o acordo para comandar a equipe.

O Nacional terá o Campeonato Amazonense a disputar em 2024, competição a qual integra o grupo A e terá como adversários Amazonas, Operário, Manaus e Alvorada no primeiro turno. A estreia do Leão será diante do São Raimundo, com data, horário e local a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Com informações da assessoria