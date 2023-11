De volta: Manaus FC acerta retorno do zagueiro Gutierrez para 2024

Manaus/AM - O Manaus FC anunciou na manhã desta quinta-feira (23) o retorno do zagueiro Gutierrez, que estava no Brasil de Pelotas-RS disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O defensor de 27 anos de idade chegou ao Gavião Real em 2022, defendeu o clube esmeraldino em 35 partidas e se despediu em abril deste ano.

Gutierrez jogou partidas da Série C, foi campeão do Estadual em seu primeiro ano de Manaus e, em 2023, foi vice-artilheiro da equipe no Campeonato Amazonense. Em 2024, o Gavião Real tenta voltar às finais do Campeonato Amazonense, onde esteve de 2017 a 2022, disputa a Copa Verde e o busca o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro.

A preparação para o próximo ano inicia no dia 4 de dezembro, quando o zagueiro Gutierrez, junto ao restante do elenco, se apresenta ao clube. O jogador, que tem passagem por equipes como Esportivo-RS, São José-SP e Capivariano-SP antes de chegar ao Gavião, falou sobre o retorno.

"Fiquei feliz pelo clube acreditar no meu trabalho novamente, e aceitei esse desafio porque conheço a seriedade do projeto, a organização do clube e as condições de trabalho. Tenho certeza que temos condições de fazer uma grande temporada. Vivi bons momentos no Gavião e espero repetir. Temos que resgatar o espírito operário de time que luta do início ao fim, com raça, determinação, humildade e pés no chão", disse Gutierrez.

Campeão do Amazonense de 2022 sobre o Princesa do Solimões, Gutierrez precisou enfrentar o atual técnico do Manaus FC, Aderbal Lana, naquela final. Agora, zagueiro e treinador vão defender as mesmas cores no lado esmeraldino.

"Sempre enfrentamos jogos duríssimos contra o professor Lana. Os times dele têm esse espírito que citei acima, são times aguerridos. A expectativa é a melhor possível, que a gente possa construir um grupo forte e conquistar nossos objetivos dia a dia com muito trabalho durante toda a temporada”, disse o novo zagueiro do Gavião, sobre o novo comandante do Manaus FC", completou o jogador.

Com a chegada de Gutierrez, o atual elenco do Manaus FC agora é composto por 15 atletas para a temporada de 2024 até o momento. A equipe será conduzida pelo treinador Aderbal Lana, que tem participado da montagem do grupo de trabalho junto com a diretoria.

Elenco do Manaus FC

Goleiros: Vinícius Fávero, Holliwer e Waldson;

Laterais: André Victor, Alan Patrick e Dieyson;

Zagueiros: Léo Gaúcho e Gutierrez;

Meio-campistas: Felipe Tiririca, Emerson Bombado, Gharib, Thiaguinho e Adenílson;

Atacantes: Levy e Denis Macedo.

Com informações da assessoria