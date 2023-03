Nacional é multado em R$ 80 mil após torcedor chamar árbitro de 'macaco'

De acordo com a súmula do jogo, na ocasião, ele foi chamado de macaco. Segundo o quarto árbitro, Victor Hugo de Lima Barcelar, Halbert foi xingado por um torcedor não identificado. A partida acabou 3 a 1 para o Nacional.

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas multou o Nacional em R$ 80 mil por conta de injúria racial de um torcedor contra o árbitro Halbert Luis Moraes Baia, no jogo de ida das quartas de final entre Nacional e Manaus.

