Morre torcedor agredido em briga de torcidas do Vasco e Flamengo

Eder era vascaíno e teria sido agredido por flamenguistas, de acordo com a família. Um outro torcedor do Vasco foi morto a caminho do jogo no dia 5, mas a polícia acredita que não tenha ligação com jogo e sim, tráfico.

Ele estava em um hospital do Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos. A confusão entre torcedores no dia 5 de março deixou 8 pessoas feridas. Duas delas continuam internadas em estado grave nesta terça-feira (21), 16 dias depois da confusão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.