Nacional confirma oito dispensas após fim da temporada na Série D

As saídas são parte do início do planejamento para a próxima temporada, quando o clube terá apenas a disputa do campeonato estadual. Em 2024, o executivo de futebol Fernando Gaúcho confirmou que permanecerá na equipe.

Manaus/AM - O Nacional confirmou na manhã desta quinta a saída de oito atletas que representaram o clube na disputa do Campeonato Amazonense e também na Série D do Brasileirão.

