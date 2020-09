Na volta de Neymar, PSG derrota Reims no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG bateu o Reims por 2 a 0, neste domingo (27), pela quinta rodada do Campeonato Francês. Icardi fez os dois gols da partida realizada no Auguste-Delaune, em Reims.

A partida marcou a volta de Neymar, que retornou após cumprir suspensão por expulsão contra o Olympique de Marselha.

Com o resultado, o Reims fica com um ponto na tabela, na vice-lanterna. O PSG, por sua vez, ficou com seis pontos e ocupa a sétima colocação.

O PSG abriu o placar com Icardi aos 8 minutos do primeiro tempo. Mbappé fez arrancada pelo meio e enfiou para Icardi, que tirou de Cassamã e finalizou no canto direito de Rajkovic.

O argentino ampliou a vantagem aos 17 minutos do segundo tempo. Neymar fez boa tabela com Draxler e cruzou rasteiro. Icardi apenas completou para o gol vazio.

Na próxima rodada, o Reims encara o Rennes, enquanto o PSG enfrenta o Angers.