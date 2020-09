Flamengo e Palmeiras empatam em jogo polêmico pelo Brasileiro

O Flamengo e o Palmeiras entraram em campo neste domingo (27), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada do Brasileirão.

A partida, manteve o suspense se aconteceria ou não, após o rubro-negro pedir o adiamento do confronto por ter 19 jogadores com covid-19. A decisão para que a partida ocorresse saiu minutos antes do horário em que estava previsto.

O primeiro tempo teve garra, mas não saiu do 0 x 0. No segundo tempo, Patrick de Paula fez o primeiro do Palmeiras, mas um minuto depois, Pedro igualou para o Fla.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras receberá o Ceará, no sábado que vem, às 19h, também no Allianz Parque. No Maracanã, o Flamengo enfrentará o Atlhetico-PR, no domingo, às 16h.