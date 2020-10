Na rabeira, Botafogo visita o Sport de Jair Ventura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Sport neste domingo (11), às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a zona de rebaixamento e tenta embalar depois do triunfo sobre o Palmeiras na quarta-feira passada (7).

Com nove igualdades em 14 partidas, o Botafogo é o rei dos empates do Brasileirão. Curiosamente, as duas únicas vitórias aconteceram sobre times que estão na parte de cima da tabela. Além do triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, fez o mesmo placar diante do Atlético-MG.

Na tabela, o Botafogo ocupa o 17º lugar, com 15 pontos. Mas os cinco times acima começaram a rodada com o mesmo número (Atlético-GO, Corinthians, Ceará, Bahia e Athletico-PR).

Para a partida contra o Sport, o Botafogo terá dois problemas. Além do goleiro Gatito Fernández, que está servindo a seleção paraguaia, o técnico Bruno Lazaroni não poderá contar com o centroavante Matheus Babi, suspenso. Kalou entrará em seu lugar.

A partida será um reencontro do Botafogo com Jair Ventura, técnico que teve sua primeira oportunidade profissional no Alvinegro.

O treinador vem sendo um dos destaques do brasileirão no comando do Sport. Desde que assumiu o cargo, ele tirou a equipe pernambucana da zona de rebaixamento e tem um retrospecto de cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O time começa a rodada na oitava colocação, com 20 pontos.

Para encarar o Botafogo, a principal dúvida está no meio-campo, pois Thiago Neves deixou a partida contra o Flamengo na rodada passada com uma lesão. Caso não possa atuar, o argentino Jonatan Gomez será chamado.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander (Luciano Juba); Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves (Jonatan Gomez), Lucas Mugni; Hernane, Marquinhos. T.: Jair Ventura

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre, Honda; Rhuan, Kalou, Pedro Raul. T.: Bruno Lazaroni

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)