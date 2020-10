Atlético-GO e RB Bragantino se enfrentam na luta contra o Z-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (11), às 18h15, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida representa um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento.

O Bragantino começou a rodada com a segunda pior campanha do Brasileirão. Com 12 pontos, o time do interior paulista precisa ganhar e torcer por uma derrota do Botafogo para deixar o grupo dos quatro piores do torneio.

O Atlético-GO está em uma situação melhor, mas longe de confortável. O time de Vagner Mancini é o 16º colocado, com 15 pontos, o mesmo número do Botafogo, que abre a zona de rebaixamento.

O time goiano já esteve entre as sensações do Brasileirão, contando com vitórias sobre Flamengo e Vasco, mas está em um momento de declínio. A equipe não vence há quatro rodadas e vem de uma derrota por 3 a 0 para o São Paulo no Morumbi.

Para essa partida, o Atlético-GO terá o desfalque do zagueiro Gilvan, suspenso. O volante Edson está se transferindo para um clube da Arábia Saudita e não tem escalação assegurada.

Do outro lado, o Bragantino não vence há três rodadas e vem de uma derrota para o Internacional em casa por 2 a 0. O time dirigido por Maurício Barbieri terá a mesma escalação da rodada passada, com destaque para os atacantes Alerradro e Artur.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Oliveira, Éder, Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Chico; Janderson, Zé Roberto, Ferrareis. T.: Vagner Mancini

RB BRAGANTINO

Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Ricardo Ryller, Raul, Claudinho; Artur, Alerrandro, Bruno Tubarão. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)