Na Fonte Nova, Flamengo derrota Bahia em partida com 5 gols

Salvador/BA - O confronto de Bahia x Flamengo, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste sábado, dia 13, teve um primeiro tempo com abertura de placar pelo Flamengo e quatro gols e terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 2.

O Rubro-Negro conseguiu abrir o placar na Arena Fonte Nova, aos 22 minutos do 1º tempo, depois que David Luiz deu passe para Matheus França, o qual mandou de cabeça para o fundo das redes de Marcos Felipe e o placar ficou em Bahia 0 x 1 Flamengo. Aos 25 minutos, Victor Hugo cometeu falta dentro da área contra Arrascaeta. O pênalti foi cobrado e convertido por Gabriel Gabigol, e o placar mudou para Bahia 0 x 2 Flamengo.

Mas a Fonte Nova virou palco de mais emoções quando, aos 34 minutos, o camisa 11 do Bahia, Biel, recebeu bola de Thaciano e chutou para o cantinho das traves guardadas por Matheus Cunha e diminuiu para os donos da casa. Placar: Bahia 1 x 2 Flamengo. O Rubro-Negro buscou mais gol e, aos 48 minutos, Cebolinha cobrou falta e a bola chegou para David Luiz que mandou a redonda para os fundos da rede do Bahia e o placar, no final da etapa inicial, que foi até os 52 minutos, subiu para Bahia 1 x 3 Flamengo.

O segundo tempo começou cheio de emoções e com o Bahia indo para o ataque. Aos 5 minutos, quando Ryan cobrou falta, Ademir recebeu a bola e chutou por baixo de Santos, o goleiro do Rubro-Negro. O placar final foi de Bahia 2 x 3 Flamengo. O Bahia, que já havia tido Rezende expulso, também ficou sem Kanu, a partir dos 30 minutos da etapa final e jogando com dois homens a menos.

Com a vitória, o Flamengo sobe da 8ª para a 4ª posição na tabela de classificação do Brasileiro. O Bahia caiu do 12º para o 13º. A etapa final teve acréscimos de 8 minutos.

Escalação

Bahia: 22 Marcos Felipe, 4 Kanu, 31 Vitor Hugo, 5 Rezende, 29 Vitor Jacaré, 20 Yago Felipe, 16 Thaciano, 8 Cauly, 79 Matheus Bahia, 11 Biel, 14 Arthur Sales

Técnico: Renato Paiva

Flamengo: 25 Matheus Cunha, 15 Fabrício Bruno, 23 David Luiz, 4 Léo Pereira, 6 Ayrton Lucas, 8 Thiago Maia, 29 Victor Hugo, 14 Arrascaeta, 42 Matheus França, 11 Everton, 10 Gabriel

Técnico: Jorge Sampaoli

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Bruno Boschilia e Marcyano da Silva Vicente

Quarto Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade