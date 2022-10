Na Copa, seleções da América do Sul atraem mais patrocinadores que europeus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um levantamento feito pelo Ibope Repucom a um mês da Copa do Mundo mostra que as seleções da América do Sul, vinculadas à Conmebol, atraem mais patrocinadores em média do que as nações da Europa, filiadas à Uefa.

Segundo o mapeamento inédito sobre o Mundial de 2022, a Uefa levará para o Qatar 121 patrocínios. Como tem direito a 13 vagas, a média é de 9,3 marcas por seleção. Já a Conmebol, que garante quatro vagas diretas, exibirá 73 empresas. Em média, é quase o dobro em relação às equipes do Velho Continente: 18,3 marcas por nação na América do Sul.

"O grande volume de cobertura midiática do torneio faz parte da rotina de bilhões de indivíduos ao longo de todo o período da Copa. Neste contexto, as marcas patrocinadoras das 32 seleções participantes possuem o privilégio de promover suas mensagens e se servem dos atributos nobres do esporte e da competição", afirma Arthur Bernardo Neto, Head do Ibope Repucom.

Entre os europeus, é interessante notar a presença de marcas do setor de varejo, que representa 8% do total no continente.

Já na América do Sul, as apostas esportivas aparecem na quinta colocação entre setores, com 7%, assim como empresas de alimentação.

No total, o levantamento do Ibope identificou 337 acordos de 300 marcas que serão exibidas, entre patrocinadoras, parceiras ou fornecedoras das seleções que estarão no Qatar.

SETOR FINANCEIRO DOMINA PATROCÍNIOS

O setor financeiro lidera o volume de exposições em todas as confederações continentais. Segundo o mapeamento, o departamento tem 51 exposições de 47 marcas diferentes entre todas as seleções. "[O domínio das empresas financeiras entre todos os continentes] reforça a relevância do setor para o patrocínio esportivo regional e global", diz o estudo.

Entre as seleções da Ásia, onde tem a maior fatia em relação a outros serviços, o setor representa 20% do que é anunciado.

Na sequência, aparecem os setores de Alimentação e Bebidas não alcoólicas, com 29 acordos de patrocínio cada, seguidos por marcas dos setores de Telecomunicações e Automotivo, com 25 e 22 exposições de marcas, respectivamente.

Estes cinco setores, somados, totalizam 156 acordos, cerca da metade (46%) de todos os 337 patrocínios identificados entre todas as equipes analisadas. As marcas destes setores principais patrocinam ao menos 16 das 32 seleções que estarão em campo no Qatar a partir de 20 de novembro.