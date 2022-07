Na beira do Z-4, América-MG e Avaí duelam no Independência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG enfrenta o Avaí neste domingo (31), às 18h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A partida opõe duas equipes que ocupam a parte de baixo da tabela de classificação e estão próximas da zona de rebaixamento.

Com 21 pontos, o América-MG iniciou o returno na 15ª colocação. O time de Vagner Mancini vivia má fase, mas conquistou uma importante vitória na rodada passada ao bater o Atlético-GO fora de casa. Em compensação, sofreu uma derrota no meio de semana ao levar 1 a 0 do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para o duelo deste domingo, o América-MG tem alguns problemas. No meio-campo, ainda não sabe se poderá contar com Alê. Caso ele siga fora, Matheusinho será mantido na criação. Na lateral esquerda, Danilo Avelar e Marlon disputam posição.

O América-MG deve entrar em campo com a seguinte formação: Matheus Cavichioli; Patric, Conti, Iago Maidana e Marlon (Danilo Avelar); Éder, Juninho e Matheusinho (Alê); Everaldo, Henrique Almeida e Felipe Azevedo.

Do outro lado, o Avaí foi derrotado pelo Flamengo na rodada passada, mostrando que o time catarinense ainda não conseguiu embalar. Nas últimas sete rodadas, a equipe só somou quatro pontos e venceu uma vez (contra o Santos).

Para encarar o América-MG, o peruano Paolo Guerrero foi relacionado pela primeira vez e começará a partida no banco de reservas. O Avaí terá a seguinte escalação em Belo Horizonte: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Raniele; Pottker, Bissoli e Natanael.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (31)

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere