Bragantino encara o Juventude e tenta colar no G-6

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Juventude neste domingo (31), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O time paulista tenta a recuperação para colar no G-6 diante de uma equipe que está afundada nas últimas colocações.

Com 27 pontos, o Bragantino começou a rodada na oitava colocação e vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1. Antes isso, o time dirigido por Maurício Barbieri começou a embalar na competição com três vitórias seguidas que o tiraram da parte de baixo da tabela de classificação.

Para enfrentar o Juventude, porém, o Bragantino continua com muitos problemas no setor ofensivo. O principal deles está no comando de ataque, pois Ytalo e Alerrandro estão entregues ao departamento médico. No meio-campo, Hyoran ainda não está recuperado de fratura na mão e segue dando espaço a Miguel.

O Bragantino enfrentará o Juventude com o seguinte time: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel; Artur, Gabriel Novaes e Sorriso.

Do outro lado, o Juventude se recuperou na rodada passada ao bater o Ceará por 1 a 0. O resultado acabou com uma sequência de nove jogos sem vitória do time gaúcho. Com isso, deixou a lanterna e chegou aos 16 pontos.

O desfalque da equipe é o goleiro Felipe Alves, negociado com o São Paulo. O Juventude terá a seguinte escalação no interior paulista: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Paulo Miranda e William Matheus; Jadson, Marlon e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Isidro Pitta e Capixaba.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (31)

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Sportv e Premiere