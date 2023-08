Museu do Flamengo tem primeiro contrato de Zico e história do Mundial em mangá

Your browser does not support the video tag.





RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Museu Flamengo foi inaugurado nesta sexta-feira (4), na sede da Gávea, em evento que contou com a presença de Zico, maior ídolo do clube. A exposição conta com o primeiro contrato assinado pelo Galinho de Quintino, além da história do Mundial de 1981 contada em formato de mangá.

O museu conta com, mais ou menos, 400 itens no total, que repassam a história do clube e das conquistas nas mais diversas modalidades.

Entre os itens, está o primeiro contrato profissional de Zico, vínculo que teve início em 1973.

Há peças sobre títulos conquistados no remo, judô, basquete e, claro, futebol.

As lembranças vão de faixa de campeão a ingressos, passando por itens usados pelos atletas, medalhas e bolas.

A parte do museu dedicada ao Mundial de 1981 tem o tema oriental —o jogo foi no Japão. Há uma camisa, o troféu e uma tela em que o jogo é representado em uma mistura de mangá, desenho animado japonês, e vídeos reais da partida.

Na animação, o time do Liverpool é retratado como robôs grandes, mas que são superados pelo Rubro-Negro.

"Imenso orgulho. Vai orgulhar muito os rubro-negros. Isso foi gerado por todos os atletas envergaram o manto. Falo de todos os atletas que passaram e não estão aqui. A gente viaja o mundo e visita os museus [dos clubes]. Não entendia porque o Flamengo não tinha o seu", disse Zico.

Há totens com jogadores do elenco atual, como Bruno henrique, e do passado, como Adriano, além de telas interativas.

Uma grande tela mostra gols marcantes de campanhas de alguns títulos do Fla, como o Carioca de 78 e a Copa do Brasil de 2013.

Na sala chamava "Vencer, vencer, vencer", são 161 troféus. Há outros espalhados pelo museu.

Na área chamada "Seja na Terra, Seja no Mar", são 141 protagonistas destacados em seis monitores.

"É o coroamento de um sonho que temos há muitos anos no Flamengo. Foi um compromisso de companha que fizemos. Foi um trabalho árduo, mas quando vemos o resultado, a gente fica feliz", afirmou o presidente Rodolfo Landim.

O evento contou com a presença ainda do vice-presidente Rodrigo Dunshee, do vice-presidente de Patrimônio Histórico Luís Fernando Fadigas, do deputado federal Pedro Paulo, da Secretária de Cultura Daniela Barros, e do presidente da Ferj Rubens Lopes.