Brasileirão: Nacional FC e Parnahyba SC se enfrentam em Manaus

Manaus/AM - O Estádio Ismael Benigno recebe neste domingo (06), às 15h, a partida entre Nacional FC e Parnahyba SC. O duelo é válido pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro Série D, valendo vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Na primeira fase da Série D, o Nacional se manteve na liderança do grupo A1, com 30 pontos e fez a segunda melhor campanha geral, atrás somente do Ferroviário-CE. Já o Parnahyba somou 17 pontos e se classificou como o quarto colocado do grupo A2.

No último domingo (30), no Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba (PI), o Nacional FC acabou superado por 2 a 0 pelo Parnahyba, no duelo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o Leão da Vila Municipal precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar para a disputa de pênaltis, ou por três gols para se classificar direto para as oitavas de final.

Os ingressos para assistir à partida, podem ser adquiridos no dia da disputa no estádio da Colina.