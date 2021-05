Muralha decide, e Mirassol avança nos pênaltis após empatar com o Guarani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol está nas semifinais do Campeonato Paulista. O time de Eduardo Baptista empatou sem gols com o Guarani no tempo normal em confronto nesta quarta-feira (12), em casa, e avançou nas penalidades máximas.

Na disputa na marca da cal, o Mirassol converteu em gol quatro das cinco cobranças que teve e contou com o brilho do goleiro Alex Muralha, que defendeu as batidas de Airton e Pablo.

A equipe classificada agora aguarda outros dois confrontos das quartas de finais para conhecer seu adversário na próxima etapa, que tem previsão de ocorrer já no domingo (16).

O Corinthians, que bateu a Inter de Limeira na terça (11), também já está classificado. O Palmeiras visita o Red Bull Bragantino em busca de uma vaga, enquanto o São Paulo decide sua sorte contra a Ferroviária, ambos os jogos marcados para sexta (14).