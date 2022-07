Mundial de atletismo: Letícia Oro Melo é bronze no salto em distância

A atleta garantiu a segunda medalha brasileira no mundial, depois de Alison dos Santos, que foi campeão dos 400m com barreira.

Com a marca de de 6.89m, a brasileira Letícia Oro Melo, de 24 anos, conquistou a medalha de bronze na final do salto em distância no Mundial de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

