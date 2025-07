Mundial: Chelsea vence o Palmeiras e enfrenta o Fluminense na semifinal

O Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 e avançou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, na noite desta sexta-feira (4). O time agora enfrenta o Fluminense, que venceu mais cedo o Al-Hilal por 2 a 1. A partida aconteceu no Lincoln Financial Field, na Philadelphia.

No último confronto entre Chelsea e Palmeiras, o time inglês venceu por 2 a 1, com um gol no final da prorrogação, sagrando-se campeão do Mundial de Clubes.

O Palmeiras chegou à decisão após superar o Botafogo também na prorrogação. Já o Chelsea havia derrotado o Benfica por 4 a 1, em uma partida que durou mais de quatro horas devido a interrupções climáticas.