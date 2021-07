'Muito feliz de ter feito parte da história do skate', diz Felipe Gustavo

Para o resultado final, valem as quatro melhores notas, entre as duas corridas e cinco tentativas de manobra, mas ele teve apenas três pontuações para somar.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Coube ao brasileiro Felipe Gustavo, 30, abrir a história do skate nos Jogos Olímpicos. Ele foi o primeiro atleta a competir nas eliminatórias do street masculino. Após duas boas notas nas voltas, porém, o skatista errou quatro tentativas de manobra e ficou em penúltimo entre os cinco integrantes de sua bateria.

