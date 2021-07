Medina vence bateria em Tóquio e está nas oitavas de final do surfe

A etapa de estreia foi a única não eliminatória. Os dois primeiros de cada bateria passaram direto para as oitavas de final. Os outros foram para repescagem. Medina disputou sua bateria contra o francês Michel Bourez, que ficou com a segunda colocação, e o alemão Leon Glatzer, que acabou em terceiro.

A classificação direta faz com que ele e o também brasileiro Italo Ferreira só se encontrem em uma eventual final. Mais cedo, Italo venceu a primeira bateria da história dos Jogos. Ao lado de Medina, ele é uma das principais promessas de medalha do Brasil em Tóquio.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O brasileiro Gabriel Medina venceu a quinta e última bateria do surfe masculino da manhã deste domingo (25, sábado à noite no Brasil), na praia de Tsurugasaki, e está nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio.

