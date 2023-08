Mosquito teve ofertas, mas quis ficar no Corinthians e renovou por dois anos

Mosquito ficou dez meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho direito. Ele voltou ao time no sábado e fez o gol do empate com o Cruzeiro após 10 meses de recuperação. Depois da partida disse que tinha certeza que marcari no primeiro jogo, exatamente como aconteceu.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians correu risco, mas conseguiu renovar com Gustavo Mosquito e agora oferece uma nova opção ao técnico Vanderlei Luxemburgo depois a saída de Róger Guedes. Ele voltou ao time no sábado (19), depois de dez meses, e fez o gol de empate contra o Cruzeiro.

