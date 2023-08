Mosquito marca no último minuto e Corinthians arranca empate com Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol no último minuto do segundo tempo, o Corinthians empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Mineirão, na noite deste sábado (19), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Papagaio marcou para o Cruzeiro no primeiro tempo e Gustavo Mosquito empatou para o Corinthians nos acréscimos da segunda etapa.

Com o empate, o Cruzeiro se manteve na 12ª posição na tabela. Com 25 pontos no Brasileirão, os mineiros ainda podem ser ultrapassados pelo Goiás, que enfrenta o Athletico-PR, na segunda-feira (21).

O Corinthians ganhou uma posição. O Timão ocupa o 13° lugar, com 24 pontos, mas também pode ser ultrapassado pelo Goiás, que ainda joga na rodada.

O técnico Vanderlei Luxemburgo mandou a campo um time com garotos e cheio de reservas. Os zagueiros Gil e Murillo, além dos meias Maycon e Renato Augusto e do atacante Yuri Alberto. Adson, que tem proposta do Nantes, da França, ficou de fora do banco de reservas.

O Cruzeiro, por sua vez, apostou em trocas no ataque. O técnico Pepa optou por formar a parte ofensiva do time com Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, com Rafael Elias como homem de referência. Machado foi o escolhido para iniciar no banco.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (27), contra o Grêmio, fora de casa, pela rodada 21 do Brasileirão. Já o Corinthians enfrenta o Estudiantes, na terça-feira (22), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Com parte do time preservado, em virtude do confronto da Sul-Americana, o zagueiro Lucas Veríssimo foi oportunizado e estreou pelo Timão. O defensor avaliou o confronto como equilibrado no primeiro tempo.

“A gente sabia que (o Cruzeiro) é um time que coloca a bola no chão, também tentamos colocar e ficou um jogo igual. Até o gol, eles não tinham finalizado, se finalizaram foi pouco. A gente conseguiu segurar bem, faltou colocar a bola no chão e aproveitar a velocidade e habilidade dos pontas”, disse Lucas Veríssimo

O atacante Gustavo Mosquito voltou a atuar pelo Corinthians após dez meses fora. O jogador não entrava em campo desde outubro de 2022, quando sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito e foi colocado na partida por Vanderlei Luxemburgo aos 12' do 2° tempo no lugar de Wesley. O jogador fez o gol salvador do Timão na partida, impedindo a derrota no Mineirão.

O JOGO

O Cruzeiro pressionou a saída de bola do Corinthians no primeiro tempo. O time corintiano teve dificuldades para sair de trás e viu os mineiros terem mais chances de balançar as redes. Cássio chegou a salvar o Timão em duas oportunidades, mas viu o Cruzeiro abrir o placar com Rafael Papagaio, após contra-ataque de almanaque do Cabuloso.

Cruzeiro para em Cássio no segundo tempo. Na frente do placar e jogando em casa, o Cruzeiro seguiu tentando ampliar o marcador no segundo tempo. A equipe comandada por Pepa teve ótimas chances, mas esbarrou em grandes defesas do goleiro do Corinthians, sendo uma delas à queima-roupa.

Mosquito garante empate para o Corinthians nos acréscimos. No último minuto do segundo tempo, o Corinthians chegou ao empate, com gol de Gustavo Mosquito. O jogador, que voltou a atuar após dez meses fora, recebeu belo cruzamento de Romero e impediu a derrota corintiana no Brasileirão.

GOLS E LANCES

Subiu! - A primeira finalização do jogo foi do Corinthians. Aos 4 minutos da etapa inicial, Matheus Bidu arriscou de fora da área, mas a bola subiu sem direção.

Pra fora - Lucas Silva tabelou na entrada da área e arriscou o chute com 13 minutos de jogo, mas a bola saiu à esquerda do gol defendido por Cássio.

Que susto! - Palacios chegou cruzando pelo lado direito e a bola desviou em Moscardo, do Corinthians, passando muito próxima ao gol e acertando as redes, pelo lado de fora. O lance ocorreu nos 20' da etapa inicial.

Cássio! - Aos 30 minutos, Arthur Gomes passou por Bruno Méndez na entrada da área, cortou para o meio e bateu firme, parando em Cássio, que espalmou a bola com as duas mãos.

Outra vez, Cássio! - Wesley balançou na frente de Caetano, arrumou o corpo e finalizou com muito perigo, mas Cássio, atento, espalmou para escanteio. Tudo isso aos 38' do primeiro tempo.

1x0 - Em contra-ataque mortal, o Cruzeiro abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Wesley deu bela arrancada do campo de defesa, tocou para Bruno Rodrigues, que deu passe na medida para Rafael Elias finalizar e colocar o Cruzeiro na frente no Mineirão.

Defesa tranquila - Aos 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians deu seu primeiro chute na direção do gol. Giuliano chutou, mas Rafael Cabral, sem dificuldades, defendeu.

Gigante, Cássio! - De mão trocada e no contrapé, o goleiro do Corinthians salvou o que seria o segundo gol do Cruzeiro após cabeceio à queima-roupa de Luciano Castán, com 13' do 2° tempo. Rafael Elias ainda tentou no rebote, mas não conseguiu posicionar o corpo da melhor maneira e chutou para fora.

Uhhh! - Colocado, dentro da área, Rafael Elias finalizou, mas Cássio caiu tranquilo para defender a bola aos 19' da segunda etapa.

Na trave! - Robert recebeu excelente passe aos 50' do segundo tempo e carimbou a trave.

1x1 - Aos 53 minutos de partida, em jogada de contra-ataque, Ángel Romero recebeu na ponnta esquerda do campo de ataque, cruzou para a área e Gustavo Mosquito, de cabeça, empatou o jogo para o Corinthians.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa e Lucas Silva; Arthur Gomes (Machado), Wesley (Robert) e Bruno Rodrigues (Nikão); Rafael Papagaio (Gilberto). Técnico: Pepa.

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez (Léo Maná), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Giuliano e Guilherme Biro (Ruan); Matías Rojas (Ángel Romero), Wesley (Gustavo Mosquito) e Felipe Augusto (Giovane). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Data: 19/08/2023 (sábado)

Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais (MG)

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Arthur Gomes, Lucas Silva, Matheus Jussa (CRU); Caetano, Guilherme Biro, Gabriel Moscardo (COR).

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Rafael Papagaio (CRU), aos 44 min do 1° tempo; Gustavo Mosquito (COR), aos 53 min do 2° tempo;