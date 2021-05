Morre o jornalista esportivo Fernando Caetano, ex-Fox Sports e ESPN

A despedida do jornalista esportivo será realizada ainda neste domingo, no Velório Municipal de Marília, mas com restrições ao número de pessoas por causa da pandemia. O sepultamento será às 16h.

Fernando Caetano era um repórter solícito e gentil o tempo todo, dono de um sorriso largo e de uma simpatia que cativava a todos já na primeira conversa. No ar, microfone em mãos, a voz alta, clara e inconfundível segurava entradas ao vivo por vários minutos a fio com perfeito desembaraço. Uma referência na profissão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista esportivo Fernando Caetano morreu neste domingo (9), aos 50 anos, na cidade de Marília, no interior de São Paulo. O falecimento foi comunicado pela família, via redes sociais, e confirmado pela reportagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.