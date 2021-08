Morre Jacques Rogge, ex-presidente do COI, aos 79 anos

"Ele foi um presidente comprometido, que ajudou a modernizar e transformar o COI. Ele era um grande defensor do esporte limpo, que lutou incansavelmente contra os maus do doping", diz Bach.

À frente do Comitê Internacional em 2009, ele foi um dos entusiastas para a realização as Olimpíadas do Rio, em 2016, realizado quando ele não era mais presidente. Em 2002, nas Olimpíadas de Inverno de Salt Lake (EUA), ele se tornou o primeiro presidente do COI a se hospedar na Vila Olímpica, em meio aos atletas.

Ele competiu em três Jogos Olímpicos na vela, em 1968, 1972 e 1976, mas saiu sem medalhas. Antes do COI, foi presidente do Comitê Olímpico Belga (1989-1992) e da Europa (1989-2001).

As informações são do próprio COI. Ele deixa a mulher, Anne, dois filhos e dois netos. A causa da morte não foi divulgada.

