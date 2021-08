Barcelona vence o Getafe no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol

O placar foi inaugurado logo aos dois minutos do primeiro tempo pelo Barcelona. Após um passe de Jorgi Alba, Sergi Roberto só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

O Barcelona volta a campo no dia 11 de setembro, às 16h (de Brasília), e visita o Sevilla em sua próxima rodada. Já o Getafe recebe o Elche, no dia seguinte, às 13h30 (de Brasília).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gols de Sergi Roberto e Memphis Depay, o Barcelona venceu o Getafe por 2 a 1, neste domingo (29), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Sandro Ramirez descontou para os visitantes.

