Mirassol segura empate em casa com o Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol ficou no empate por 1 a 1 com o Novorizontino em casa, nesta terça-feira (2), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O resultado levou o Mirassol aos quatro pontos, ocupando a liderança do Grupo D. Na estreia, o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro havia batido o São Bento por 2 a 1, de virada. Já o Novorizontino soma dois pontos, ficando atrás apenas do Ituano no Grupo C. Na primeira partida, o Tigre havia empatado por 1 a 1 com a Ponte Preta.

O destaque da partida foi o goleiro Muralha, do Mirassol. Com grandes defesas, especialmente no segundo tempo, ele impediu a virada do Novorizontino.

Na primeira etapa, Fabrício abriu o placar para o Mirassol aos 16 minutos em um chute de fora da área. Dez minutos mais tarde, houve a marcação de um pênalti para os donos da casa que acabou anulado pelo VAR. Antes do intervalo, o Novorizontino chegou ao empate, com Jenison, após falha da defesa.

A partir daí, Muralha virou o grande nome da partida, começando com um chute de Murilo Rangel aos 42 minutos, bem defendido no ângulo direito. Na etapa final, o goleiro do Mirassol continuou trabalhando bem e garantiu a igualdade com mais três intervenções importantes.