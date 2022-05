Milan goleia Sassuolo e conquista o Italiano depois de 11 anos de jejum

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais de uma década sem conquistar o Campeonato Italiano, o Milan voltou a levantar a taça neste domingo (22) no estádio Città del Tricolore ao aproveitar a vantagem de pontos diante do Internazionale e vencer o Sassuolo por uma goleada de 3 a 0 acabando finalmente com a seca de títulos.

O 19º título garantido com gols de Giroud e Kessié não foi surpresa dada a campanha da equipe na competição e o favoritismo claro contra os adversários de hoje. Iniciando a partida com 83 pontos, o Milan só seria ultrapassado neste último jogo da temporada se o Inter, até então com 81 pontos, vencesse o Sampdoria e eles tropeçassem diante do Sassuolo.

O Milan não tomou conhecimento do Sassuolo, passeou em campo ainda na primeira etapa para construir uma vantagem muito tranquila. Com três assistências de Rafael Leão que resultaram em gols, a equipe foi para a segunda etapa com o nome já gravado na taça. No segundo tempo: outro passeio, mas sem gols, priorizando a posse de bola e o passar do tempo.

O atacante foi o homem do jogo ao marcar os dois primeiros da goleada e finalizar o torneio com 11 gols. No primeiro do jogo, Giroud dominou, girou e bateu para o fundo do gol após cruzamento de Rafael Leão. O segundo foi muito parecido com o primeiro e também surgiu de um cruzamento. O artilheiro da equipe chegou chutando forte, sem chances para Consigli.

Kessié se despediu da equipe marcando o terceiro gol do jogo. Ele deixa a equipe italiana após assinar com o Barcelona até junho de 2026, com um salário anual de 6,5 milhões de euros. Kessié, 25, começou sua carreira na Atalanta, da Itália e depois de se destacar no clube de Bérgamo, foi vendido ao Milan em 2017.

A conquista do Campeonato Italiano foi marcada por uma invasão dos torcedores do clube ao gramado do estádio Città del Tricolore. Segundos depois do apito final, que deu fim ao jejum de 11 anos, milhares de fãs correram para o campo e cercaram os jogadores.

Inter

Não muito longe dali, no San Siro, o Inter, que precisava vencer e torcer por uma derrota do Milan, dominou o Sampdoria, mas viu o brilho sumir e diminuiu o ritmo de jogo pouco depois de ficar sabendo do segundo gol dos adversários no Città del Tricolore. Na segunda etapa até marcou três vezes com gols de Joaquin Correa e Perisic, mas sequer comemoraram por não ser o suficiente para levantar a taça, terminando o torneio com o título de vice.