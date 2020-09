Michael Schumacher só se comunica com olhos, diz ex-mulher de empresário

A modelo italiana Elisabetta Gregoraci, ex-mulher do empresário Flavio Briatore, contou que o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, de 51 anos, não fala e só se comunica com os olhos. O ex-marido de Elisabetta foi empresário do ex-piloto e é amigo da família.

“Ele não fala. Ele se comunica com os olhos e apenas três pessoas podem ir vê-lo”, disse ela em conversa na versão italiana do Big Brother.

“Eles se mudaram para a Espanha e montaram um hospital em casa”, revelou a modelo.

Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, em Méribel, na França. Com graves lesões cerebrais, ele ficou em coma por seis meses. Depois que recebeu alta do hospital, as informações sobre o estado de saúde dele são mantidas em sigilo.