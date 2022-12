Metas de Real por Endrick podem render mais R$ 142 milhões ao Palmeiras

O clube alviverde detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os 30% restantes pertencem ao jogador, que negociou o percentual na época em que assinou seu primeiro vínculo com o Verdão.

Para que o clube ganhe essa quantia, o jovem terá de cumprir alguns itens previstos em contrato. Seja pelo Palmeiras ou pelo Real, o jogador terá de atingir determinado número de jogos, gols, minutos e também conquistas pessoais e coletivas para que o valor cresça. A reunião para a concretização do negócio foi informada pelo UOL Esporte no dia 16 de novembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.