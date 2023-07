Metade do público do Brasileiro é formado por sócios-torcedores

A PressFC ressaltou que os números de sócios devem ser ainda maiores, já que há setores de alguns estádios que não fazem a distinção entre os presentes nos borderôs, como nos casos do "Maracanã Mais", no Maracanã, e do "Passaporte", no Allianz Parque.

Dentre os clubes com maiores taxas de ocupação entre os sócios estão o Coritiba, com 92%; o Corinthians, (89%), o Athletico-PR (76%), o Bahia (63%), o Fortaleza (62%), o Vasco (60%), e o Internacional (56%).

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro terá mais uma rodada começando neste sábado (22) e um ponto alto do torneio vem sendo a presença nas arquibancadas país afora. Até aqui, metade do público nos estádios foi formado por sócio-torcedores dos clubes, como aponta um levantamento feito pela agência PressFC a partir de documentos publicados pela CBF.

