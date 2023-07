Árbitra de estreia do Brasil jogou no Liverpool e apitou final de Champions

SÃO PAULO/SP - Escalada para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina -segunda-feira (24), às 8h (de Brasília), contra o Panamá- a árbitra galesa Cheryl Foster tem também um lado boleira.

Antes da carreira no apito, Foster foi atacante do Liverpool durante uma década. Ela, inclusive, foi a autora do primeiro tento dos Reds na Primeira Divisão Inglesa (WSL).

Ela defendeu a seleção País de Gales (entre base e profissional) de 1997 a 2011. Foram nove gols em 63 partidas, além da chance de ser capitã em sua partida de número 50.

Se aposentou em 2013 e virou árbitra. Foster estreou no apito no mesmo ano, se tornou árbitra Fifa em 2016 e integrou o grupo de elite da Uefa em 2020.

Apitou a final da última Champions League feminina, com vitória do Barcelona. Ela também esteve no grupo de árbitros da Eurocopa feminina e do Mundial sub-20 feminino.

Sempre foi o meu objetivo, tanto como jogadora quanto como árbitra, atuar no melhor palco Cheryl Foster, em entrevista à BBC