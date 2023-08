Messi transforma vitória em goleada, e Miami faz nova vítima

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter Miami de Lionel Messi não teve dificuldades para fazer uma nova vítima e superar o Charlotte: em jogo das quartas de final da Leagues Cup disputado em Fort Lauderdale, o time do melhor do mundo goleou por 4 a 0 e avançou à próxima fase do torneio.

O argentino deixou, durante quase todo o duelo, o faro de artilheiro de lado. Logo aos dez minutos, Arroyo foi derrubado dentro da área e viu o pênalti ser marcado pela arbitragem.

Messi não bateu. Ele deixou a cobrança para Josef Martínez, que deslocou Kristijan Kahlina e abriu o placar: 1 a 0.

A primeira investida do astro ocorreu aos 29 minutos, quando ele criou boa jogada com Jordi Alba e finalizou: o goleiro do Charlotte, desta vez, conseguiu evitar o pior.

O Inter Miami ampliou pouco tempo depois. Taylor recebeu passe em diagonal de Yedler, testou Kahlina em chute de primeira e aumentou: 2 a 0.

O terceiro gol veio já na casa dos 32 minutos do 2° tempo. Alba buscou o argentino em cruzamento, mas Malanda, do Charlotte, cortou para trás e marcou contra: 3 a 0.

Messi esperou para brilhar, de vez, nos últimos minutos da partida. O camisa 10 foi acionado por Campana e, já na pequena área, empurrou para as redes: 4 a 0.