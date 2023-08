Goleiro do Chelsea está perto de um acordo com o Real Madrid, diz jornal

Luis Llopis, treinador de goleiros do clube merengue, conhece Kepa bem de sua época no Athletic Bilbao e pode ter contribuído para sua chegada.

Kepa era um desejo antigo da diretoria esportiva do Real, com o goleiro quase sendo contratado em 2018. Na ocasião, ele chegou a fazer exames médicos, mas Zidane não deu o aval.

O espanhol seria a peça de reposição para Courtois, que se lesionou em um treino e teve que passar por cirurgia. Essa informação é do jornal AS.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O goleiro do Chelsea, Kepa, está perto de um acordo por empréstimo com o Real Madrid.

