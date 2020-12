Messi supera marca de gols de Pelé e comemora: 'só posso agradecer'

O craque argentino Lionel Messi o gol número 644 pelo Barcelona em uma partida contra o Real Valladolid no Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (22). A equipe catalã venceu o Real Valladolid e garantiu ao Messi o título de maior goleador de todos os tempos por uma única equipe considerando jogos oficiais, ultrapassando a marca de gols de Pelé.

Nas redes sociais, Messi comemorou e disse que nunca pensou em quebrar recordes, muito menos de Pelé.

"Quando comecei a jogar futebol, nunca pensei que quebraria nenhum recorde. E menos ainda o que conquistei hoje que tinha Pelé... Só posso agradecer a todos que me ajudaram nesses anos, meus companheiros, minha família, meus amigos e todos que me apoiam todos os dias. Abraço!!", escreveu Messi em sua conta oficial no Instagram.

Em um post, o ex-jogador brasileiro disse admirar o argentino e afirmou que sabe "o que é amar usar a mesma camisa todos os dias".

Messi agradeceu Pelé pela mensagem e escreveu, em espanhol, que as palavras "significavam muito". "Muito obrigada por sua mensagem carinhosa, Pelé. A verdade é que foi lindo vê-lo jogar, e essas palavras significam muito vindas de alguém tão grande como você. Um grande abraço!".