Messi acerta com time dos EUA após Barcelona não conseguir contratá-lo, aponta jornal

Sem o Barcelona na jogada, Messi descartou a proposta bilionária para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita, e optou pelos Estados Unidos por conta do 'estilo de vida' e de um 'acordo com grandes marcas que vai além do futebol', segundo a BBC.

A LaLiga até chegou a aprovar o plano de viabilização financeira do Barcelona, mas para oficializar a contratação de Messi seria necessário executá-lo em sua totalidade, o que seria inviável diante do tempo que há para todos os trâmites.

O jornal espanhol Mundo Deportivo já havia adiantado que a ida ao Barcelona estava cada vez mais distante, apesar do encontro entre Jorge Messi, pai e representante do jogador, e o clube, na última segunda-feira.

