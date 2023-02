Mesmo com empate, Princesa do Solimões segue líder do Barezão

Manaus/AM - Mesmo ao empatar com o Manauara nessa quarta-feira (8), o Princesa do Solimões segue líder do Barezão. A partida terminou em 2 a 2, debaixo de chuva no estádio Carlos Zamith, pela 4° rodada do Campeonato Amazonense.

Gabriel Morbeck e Dal Pian anotaram os gols do Robô, enquanto Aleilson fez os dois gols que mantém o Tubarão do Norte na liderança.

Pela quinta rodada do Estadual, o Princesa terá pela frente o Manaus no próximo sábado (11), às 15h30, na Arena da Amazônia. No domingo (12), o Manauara pega estrada até Manacapuru para enfrentar o Operário, às 15h30, no estádio Gilbertão.