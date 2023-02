Ex de Daniel Alves defende jogador: ‘colocaria meu corpo no fogo por ele’

“Em 20 anos, ele nunca falou comigo em um tom mais alto. Às vezes você discute, mas ele nunca me tratou mal. Dani sempre acreditou que uma mulher deve ser tratada como uma rainha. É assim com as pessoas em geral”, disse.

Questionada se colocaria a mão no fogo pelo ex-marido, Dinorah afirmou: “Colocaria todo o meu corpo no fogo por ele”.

