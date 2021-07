Medalhista olímpica, australiana usou camisinha para consertar caiaque

Ele viu o número de seguidores nas redes sociais disparar nos últimos dias. No momento, ja são três milhões só no Instagram, mais de dois terços deles conquistados nos últimos dias. E a tendência é que esse número cresça ainda mais, uma vez que os vídeos dele têm viralizado e passado a pautar conversas na internet e fora dela.

As Olimpíadas do Japão têm sido marcada não só pela falta de público e por protocolos atípicos devido a pandemia da Covid-19, mas também pelos atletas mostrando os bastidores das disputas na web. O jogador de vôlei brasileiro, Douglas Souza, 25, tem se destacado nesse quesito.

"Aposto que vocês não sabiam que camisinhas poderiam ser usadas em reparos de caiaques", escreveu Fox no conteúdo compartilhado na internet no dia da competição. "Muito elásticas, muito fortes".

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atleta revelou uma gambiarra para arrumar uma fissura no caiaque. Com o uso de um preservativo distribuído na Vila Olímpica e uma mistura à base de carbono, a embarcação foi consertada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.