Mbappé revela que pediu para sair do PSG: 'Minha posição foi clara'

Sem contrato renovado, Mbappé tem vínculo até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain. Apesar da vontade de ir embora, o francês disse que respeitou o desejo do clube de não negociá-lo.

"Pedi para sair, porque, a partir do momento que não queria renovar, queria que o clube tivesse um valor com a transferência para buscar um substituto de qualidade", declarou.

"Não cabe a mim julgar, mas minha posição foi clara. Eu disse que queria ir embora e disse logo. Eu, pessoalmente, não gostei muito do fato que disseram que 'ele vai ver na última semana de agosto'. Eu disse no final de julho que queria ir embora."

"As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo (diretor do PSG). Isso não é verdade. Me disseram: 'Kylian, agora você está falando com o presidente'", afirmou à rádio RMC Sport.

