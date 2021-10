Guardiola está em lista de investigação sobre paraísos fiscais, diz jornal

O jornal acrescenta ainda que o treinador, antes de regularizar sua fortuna, era titular de uma conta corrente em Andorra até 2012, na qual lançava o dinheiro que recebia do clube Al-Áhli, do Qatar, entre 2003 e 2005, enquanto ainda era jogador.

De acordo com os relatórios, o ex-jogador de futebol e ex-técnico do Barcelona só teria informado os valores ao aproveitar uma anistia fiscal aprovada pelo governo da Espanha em 2012 para regularizar os fundos da sua conta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.