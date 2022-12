Mbappé iguala Pelé, Vavá e Zidane em gols em finais de Copa do Mundo

Mbappé havia perdido a artilharia da Copa para Messi, mas voltou à liderança. Ele tem sete gols no torneio, enquanto o argentino está com seis.

Os gols de Lionel Messi e Ángel Di María garantiam à Argentina uma boa vantagem no primeiro tempo da decisão desta Copa do Mundo. Desde 1998, quando a França venceu o Brasil, nenhuma seleção conseguiu abrir mais de um gol na primeira etapa de uma partida.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Foi Mbappé, à base da força de vontade, quem recolocou a França na final da Copa do Mundo do Qatar. Ele fez de pênalti e, depois, emendou um chute bonito para empatar a partida em 2 a 2, levando-a para prorrogação.

